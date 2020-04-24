За добу авіація скинула 236 т води на пожежі у Чорнобильській зоні

За минулу добу в Чорнобильській зоні авіація скинула 236 т води, щоб зупинити поширення вогню, однак пожежі там ще тривають. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в Чорнобильській зоні, в осередках пройдених вогнем тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику. Наразі пожежники приборкують пожежі на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Однак основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки - с. Буряківка).

Як зазначається, до гасіння пожежі було залучено 1066 осіб та 253 одиниці техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими за минулу добу здійснено 118 скидів - 236 т води.

Нагадаємо, рятувальники створили 800 км мінералізованих смуг для попередження розповсюдження пожеж у Чорнобильській зоні, де триває гасіння трьох вогнищ.

Також зазначалося, що Національна поліція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави і ліси в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.