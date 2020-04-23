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В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар

Новости » Происшествия     23.04.2020 - 20:47
В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар
Фото: лесной пожар (zt-lis.gov.ua)

Пожар достиг угрожающих масштабов

В Житомирской области сегодня, 23 апреля, вспыхнул новый лесной пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

По данным ведомства, возгорание произошло во второй половине дня в Поясковском лесничестве. Пожар сразу же приобрел угрожающие масштабы. Сейчас его локализация продолжается. Одновременно происходит тушение пожаров в Велидницком лесничестве и Словечанском лесхозе АПК.

"В это время на ее локализации работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация", - рассказали в управлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области были локализованы все очаги лесного пожара. Вчера огнеборцы локализовали последний очаг возгорания на территории Виступовицкого лесничества вблизи сел Жолудевка и Журба.

Кроме того, в Чернобыльской зоне отчуждения для предотвращения распространения лесных пожаров было создано 800 км минерализованных полос. Сейчас в Чорнобилській зоне отчуждения продолжается локализация трех очагов вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора и Рудьки-Буряковка.

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