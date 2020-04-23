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Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели создали 800 км противопожарных полос

Новости » Общество     23.04.2020 - 19:09
Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели создали 800 км противопожарных полос
Иллюстративное фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Продолжается локализация трех очагов тления

Спасатели создали 800 км минерализованных полос для предотвращения распространения пожаров в Чернобыльской зоне, где продолжается тушение трех очагов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что на данный момент усилия направлены на локализацию очагов возгорания в населенных пунктах Рассоха, Кривая Гора и Рудьки-Буряковка, где продолжается тление пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах пройденных огнем.

"Инженерной техникой создано 800 км минерализованных полос", - сообщили в МВД.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Чернобыльской зоне продолжают гореть торфяники. Сообщалось, что дым видно уже из села Опачичи, расположенный в 10 километрах от бывшего райцентра и в 28 километрах от ЧАЭС.

Ранее сообщалось, что спасатели локализовали последний очаг лесного пожара в Житомирской области.

Также отмечалось, что Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей.

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