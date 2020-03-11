"Суспільне" под угрозой закрытия и просит у Кабмина погасить долги

Общественный вещатель Украины заявил об угрозе полной остановки работы и прекращение вещания всех каналов на радио и телевидении. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Суспільного".

Также под угрозой вещания оказались диджитал-каналы в связи с долгами вещателя. В заявлении отмечается, что этот долг достался в наследство "Суспільному" как правопреемнику всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

Однако на сегодня происходит блокирование счетов телерадиокомпании, из-за чего невозможно проводить какие-либо расходы. В феврале был наложен арест на средства, которые есть на счетах "Суспільного", для взыскания долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс".

В результате на сегодня всем без исключения работникам телерадиокомпании задерживают выплаты заработной платы.

"Более четырех тысяч работников Общественного вещателя не получили заработной платы в феврале и могут не получить ее и в марте, ведь до сих пор не утвержден паспорт соответствующей бюджетной программы", - указано в заявлении.

Одна из причин - изменение главного распорядителя бюджетных средств: раньше это был Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, теперь же Министерство культуры.

Правление "Суспільного" просит вмешаться Кабинет министров Украины и рассмотреть вопрос утверждения бюджетной программы на ближайшем заседании.

Напомним, недавно в Минкульте заявили, что вместе с Министерством финансов пытаются разрешить вопрос погашения долга "Суспільного" перед "Евроньюс".

Как писало РБК-Украина ранее, в начале года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия через временное приостановление финансовой поддержки из госбюджета.