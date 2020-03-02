В Раде призвали Кабмин решить вопрос с погашением долгов "Cуспільного"

Фото: Елена Кондратюк (iportal.rada.gov.ua)

По словам Кондратюк, эта ситуация может негативно повлиять на подготовку трансляций Евровидения-2020

Заместитель председателя Верховной рады Украины Елена Кондратюк призывает Кабинет министров как можно быстрее решить вопрос с финансированием Общественного вещания. Об этом она заявила в ходе заседания согласительного совета депутатских фракций, передает пресс-служба Аппарата ВР.

Вице-спикер призвал представителя Кабинета министров в Совете обратить внимание на эту проблему, так как это может негативно повлиять на подготовку трансляций Евровидения-2020 и других событий.

"Вы знаете, что там наложен арест и заблокированы счета за долга еще предыдущей государственной телекомпании в размере 11,6 млн евро. Это вопрос, который до сих пор не решен ... В такой ситуации коллектив Общественного вещания не может дальше эффективно работать. Это вопрос правительства и премьер-министра - надо провести эти расчеты", - подчеркнула Кондратюк.

Напомним, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) заявила, что ее счета были арестованы, что привело к блокированию работы "Суспільного". Согласно решению суда, "Суспільне" должно заплатить долг акционерному обществу "Евроньюс" в размере 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 гривен судебного сбора в рамках производства, открытого Министерством юстиции Украины.

Так, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что ситуация с арестом счетов и блокировкой работы телеканала "Суспільне" недопустима.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановления финансовой поддержки из госбюджета.