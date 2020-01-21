Крымскотатарский телеканал ATR может закрыться

Фото: студия ATR (из открытых источников)

Во второй половине 2019 года ATR недополучил от государства 15 млн грн

В начале года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановление финансовой поддержки из государственного бюджета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Детектор Медиа" владельца канала ATR Ленура Ислямова.

Сообщается, что в 2019 году телеканалу обещали финансирование из госбюджета в размере 50 млн грн, но было получено лишь 35 млн, а в 2020 году снова обещают 50 млн. Но во второй половине 2019 года ATR недополучил от государства 15 млн грн. Как следствие, канал на 90% сократил производство собственных программ. Из-за задолженности 14 января был отключен спутниковый сигнал телеканала. Но того же дня его удалось восстановить. Также из-за недофинансирования на ATR сокращено 45% коллектива.

"В этом году мы в бюджете идем так же по незащищенной статье. Я звонил Бородянскому (Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта, - ред), и он заверил, что в этом году для нас предусмотрено финансирование в бюджете. Но у нас задолженности с прошлого года. И как их закрыть, я не представляю, потому что бюджет этого года предусмотрен на нужды этого года", - говорит владелец канала.

По его словам, к управлению структурами, которые занимаются финансированием, пришли не подготовленные менеджеры и они не понимают приоритетов.

"Ни у нас, ни в Меджелису сейчас нет никаких прямых коммуникаций с действующей властью. Чубарову (глава Меджлиса Рефат Чубаров - ред) был вручен телефон Шефира (Сергей Шефир - первый помощник президента Украины - ред). Но он не отвечает на звонки, и Чубаров не может дозвониться. Офис уполномоченного по делам крымских татар был ликвидирован. А раньше у нас был прямой представитель - Мустафа Джемилев. И получается, что нет коммуникаций между Меджлисом и президентом в той мере, в которой это должно было бы быть. Мы обращались к представителю офиса президента. Есть даже постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым – это Антон Кориневич. Но его голос тоже никто не хочет слышать", - говорит Ислямов.

Напомним, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обращалась к корпорации Google с просьбой исключить блокирование трансляции на видеохостинге YouTube материалов телеканала ATR.

Как сообщало РБК-Украина, ранее в заявлении Национального союза журналистов Украины говорилось, что в аннексионном Крыму продолжается системное давление на гражданскую журналистику. В НСЖУ заявили, что "Россия использует все средства для подавления любых попыток рассказывать правду о репрессиях на полуострове".