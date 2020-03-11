"Суспільне" під загрозою закриття просить у Кабміну погасити борги

Суспільний мовник України заявив про загрозу повної зупинки роботи й припинення мовлення всіх каналів на радіо і телебаченні. Про це передає РБК-Україна із посиланням на заяву "Суспільного".

Також під загрозою мовлення опинилися діджитал-канали у зв'язку із боргами мовника. У заяві зазначається, що цей борг дістався у спадок "Суспільному" як правонаступнику усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, котра припинила свою діяльність.

Проте на сьогодні відбувається блокування рахунків телерадіокомпанії, через що неможливо проводити будь-які видатки. У лютому було накладено арешт на кошти, які є на рахунках "Суспільного" задля стягнення боргу в сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору на користь акціонерного товариства "Євроньюз".

У результаті на сьогодні усім без винятку працівникам телерадіокомпанії затримують виплати заробітної плати.

"Понад чотири тисячі працівників Суспільного мовника не отримали заробітної плати в лютому й можуть не отримати її і в березні, адже досі не затверджено паспорт відповідної бюджетної програми", - вказано у заяві.

Одна із причин - зміна головного розпорядника бюджетних коштів: раніше це був Державний комітет телебачення і радіомовлення України, наразі ж - Міністерство культури.

Правління "Суспільного" просить втрутитися Кабінет міністрів України та розглянути питання затвердження бюджетної програми на найближчому засіданні.

Нагадаємо, нещодавно у Мінкульті заявили, що разом з Міністерством фінансів намагаються розв'язати питання погашення боргу "Суспільного" перед "Євроньюз".

Як писало РБК-Україна раніше, на початку року кримськотатарський телеканал ATR опинився на межі закриття через тимчасове призупинення фінансової підтримки з держбюджету.