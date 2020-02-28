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В Минкульте отреагировали на ситуацию с "Суспільним"

Новости » Политика     28.02.2020 - 13:31
В Минкульте отреагировали на ситуацию с "Суспільним"
Иллюстративное фото (suspilne media)

Минкульт и Минфин решают ситуацию с вещателем

Ситуация с арестом счетов и блокированием работы телеканала "Суспільне" является недопустимой. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем Telegram-канале, передает РБК-Украина.

По словам Бородянского, сейчас Минкульт совместно с Министерством финансов пытаются решить вопрос погашения долга "Суспільного" перед "Евроньюс".

"Ситуация с возможным отключением за долги телеканала является недопустимой. Вещатель не предусмотрел в бюджете средства на погашение задолженности. Минкульт, чтобы избежать ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином принял решение о приближении финансирования чтобы "Суспільне" имело возможность рассчитаться с долгами немедленно", - заявил он.

Отмечается, что сумма средств на заблокированных счетах, после погашения долга, вернется в бюджет, а Минкульт планирует инициировать увеличение финансирования общественного вещателя.

"Сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет, и Минкульт будет инициировать изменения в бюджет об увеличении финансирования "Суспільного" на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств, что обеспечит устойчивость развития общественного вещателя", - пояснил Бородянский.

Напомним, сегодня в "Суспільному" сообщили об аресте его счетов, что привело к блокированию работы вещателя. Счета были арестованы в связи с решением суда по иску Министерства юстиции. "Суспільне" должно заплатить более 10,5 млн евро долга акционерному обществу "Евроньюс".

Также РБК-Украина писало, что в начале 2020 года украинский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета.

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