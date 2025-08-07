Україна продовжила "транспортний безвіз" із Молдовою на два роки: чому це важливо

"Транспортний безвіз" із Молдовою для українських вантажівок діятиме ще щонайменше два роки. Жодних дозволів на перевезення не буде потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з відновлення, міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулебу в Telegram .

"Продовжили "транспортний безвіз" із Республікою Молдова ще на два роки - до кінця 2027-го. Це більше можливостей як для українського, так і для молдовського бізнесу. Головне - жодного повернення до дозволів на перевезення, а отже сталість двосторонніх і транзитних перевезень", - розповів Кулеба.

Він уточнив, що таке рішення важливе не тільки для логістики, а й для української економіки, оскільки торік товарообіг України з Молдовою зріс на 12% і сягнув 1,1 млрд доларів. Важливу роль у цьому процесі відіграє "транспортний безвіз".

"Молдова для нас є важливим транзитним маршрутом на ринки Європи. Дякую молдовським колегам за ефективну взаємодію", - додав Кулеба.