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Существует постоянная угроза, потому что у нас идет война, - Зеленский

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует отвод российских войск от границ Украины. Он назвал деэскалацию "маленькой победой" Киева и его союзников.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Президент также заявил, что ситуация остается опасной.

"Конечно, существует постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, и российская армия, мы все это знаем, очень мощная сила. Она постоянно находится на наших границах", - заявил Зеленский.

Он назвал войска возле украинской границы психологическим давлением.

"Здесь мы готовы к неприятным сюрпризам. Мы постараемся их избежать. Наши вооруженные силы очень сильны, и мы готовы предотвратить любую угрозу агрессии", - заявил он.

Напомним, Россия объявила, что отводит свои войска из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.

Отметим, премьер Польши созывает экстренное заседание Вышеградской группы из-за России.

Кроме того, США могут назначить спецпредставителя по Донбассу.

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