ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Премьер Польши созывает экстренное заседание Вышеградской группы из-за России

Новина українською → Варшава, Понедельник 26 апреля 2021 10:02
Премьер Польши созывает экстренное заседание Вышеградской группы из-за России Фото: глава польского правительства Матеуш Моравецкий (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание в онлайн-режиме премьеров стран Вышеградской группы. Будут обсуждать российскую агрессию.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

В эту группу входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Стороны обсудят ситуацию в Чехии, эскалацию ситуации в Украине и Беларуси.

"В рамках Польского председательства в Вышеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня на 13 часов (по киевскому времени) созывает экстренное заседание в формате видеоконференции премьер-министров стран Вышеграда", - сообщил чиновник.

Напомним, Россия формирует список "недружественных стран”, в него внесены США.

Ранее Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили, что высылают четверых российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Отметим, Чехия установила причастность России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице.

Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Украина Польша Вышеградская четверка
NEWS
Резкий спад: в Украине 5062 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 5062 новых случая коронавируса
DAILY
Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"
Сергей Щербина, Милан Лелич Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"