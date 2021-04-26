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Існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, - Зеленський

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський вітає відведення російських військ від кордонів України. Він назвав деескалацію "маленькою перемогою" Києва та його союзників.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

Президент також заявив, що ситуація залишається небезпечною.

"Звичайно, існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, особливо в районі Донбасу, і російська армія, ми все це знаємо, дуже потужна сила. Вона постійно знаходиться на наших кордонах", - заявив Зеленський.

Він назвав війська біля українського кордону психологічним тиском.

"Тут ми готові до неприємних сюрпризів. Ми постараємося їх уникнути. Наші Збройні сили дуже сильні, і ми готові запобігти будь-якій загрозі агресії", - заявив він.

Нагадаємо, Росія оголосила, що відводить свої війська з окупованого Криму та східного кордону України.

Зазначимо, прем'єр Польщі скликає екстрене засідання Вишеградської групи через Росію.

Крім того, США можуть призначити спецпредставника по Донбасу.

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