Існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вітає відведення російських військ від кордонів України. Він назвав деескалацію "маленькою перемогою" Києва та його союзників.
Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.
Президент також заявив, що ситуація залишається небезпечною.
"Звичайно, існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, особливо в районі Донбасу, і російська армія, ми все це знаємо, дуже потужна сила. Вона постійно знаходиться на наших кордонах", - заявив Зеленський.
Він назвав війська біля українського кордону психологічним тиском.
"Тут ми готові до неприємних сюрпризів. Ми постараємося їх уникнути. Наші Збройні сили дуже сильні, і ми готові запобігти будь-якій загрозі агресії", - заявив він.
Нагадаємо, Росія оголосила, що відводить свої війська з окупованого Криму та східного кордону України.
Зазначимо, прем'єр Польщі скликає екстрене засідання Вишеградської групи через Росію.
Крім того, США можуть призначити спецпредставника по Донбасу.