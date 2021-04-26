Існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, - Зеленський

Президент також заявив, що ситуація залишається небезпечною.

"Звичайно, існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, особливо в районі Донбасу, і російська армія, ми все це знаємо, дуже потужна сила. Вона постійно знаходиться на наших кордонах", - заявив Зеленський.

Він назвав війська біля українського кордону психологічним тиском.

"Тут ми готові до неприємних сюрпризів. Ми постараємося їх уникнути. Наші Збройні сили дуже сильні, і ми готові запобігти будь-якій загрозі агресії", - заявив він.