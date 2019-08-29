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В Кремле прокомментировали этапирование Сенцова

Новости » Политика    29.08.2019 - 13:20
В Кремле прокомментировали этапирование Сенцова
Фото: Дмитрий Песков (Униан)

Дмитрий Песков отказался комментировать перспективы ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об этапировании украинского политзаключенного Олега Сенцова в Москву, а также перспективы ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. Об этом сообщают росСМИ.

Он еще раз приветствовал решение об освобождении руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет. Могу еще раз повторить, что мы приветствуем решение об освобождении (Кирилла) Вышинского. Имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", - сказал он.

Песков также не стал отвечать на вопрос о том, с чем связано этапирование Сенцова из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву.

"Я ничего не могу вам сказать", - ответил он.

Напомним, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз заявил, что украинские политзаключенные вернутся в Украину в пятницу, 30 августа. Кроме того, Чийгоз подтвердил информацию, что украинский политзаключенный Олег Сенцов уже в Москве.

Чийгоз назвал дату возвращения политзаключенных в Украину В обмене пленными примут участие 12 россиян
Новости Украины обмен пленнымиКремльОлег Сенцов
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