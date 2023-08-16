Суровікіну наказали "залишатися в тіні", поки про нього не забудуть, - Politico

Зазначається, що Суровікін зараз перебуває "під своєрідним домашнім арештом", де він не може залишати квартиру, в якій його утримують. При цьому йому дозволили приймати відвідувачів, в тому числі кількох його підлеглих.

Видання додає, що Суровікін не з'являвся на публіці з моменту бунту ПВК "Вагнера". Це сталося після того, як з'явилися повідомлення про те, що він знав про запланований заколот Пригожина.

Politico повідомляє, що генералу порадили "залишатися в тіні", щоб про нього забули. Російські джерела зазначають, що рішення про остаточну долю Суровікіна "повинна прийняти одна людина, і чим довше це буде тривати, тим більше ця людина буде остигати", маючи на увазі російського диктатора Володимира Путіна.

Зникнення Суровікіна

Після невдалого заколоту Пригожина та "вагнерівців" генерал Суровікін раптово зник. Востаннє він з'являвся на публіці у день повстання. Тоді він записав відеозвернення до найманців та закликав зупинитися.

При цьому ЗМІ встановили, що Суровікін був таємним VIP-членом "Вагнера".

У липні WSJ повідомляло, що Суровікіна утримували та допитували у Москві, адже він міг знати про плани Пригожина влаштувати бунт.

Зазначимо, що генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року командував окупаційними військами РФ в Україні. У січні його усунули з посади. Його також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

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