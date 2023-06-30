Суровікін був таємним VIP-членом "Вагнера", - CNN

Російський генерал Сергій Суровікін був таємним членом ПВК "Вагнера". Він входив до кола високопоставлених російських військових, які були VIP-членами компанії Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Американське видання, посилаючись на ексклюзивні документи, зазначає, що Суровікін, якого називають "генерал Армагеддон", був секретним учасником "Вагнера".

Він та ще 30 інших високопоставлених російських військових і розвідників, за даними російського "Центру Досьє", були почесними членами ПВК.

"Було відомо, що Суровікін мав зв’язки з групою найманців, але документи викликають сумніви в близькості високопоставлених російських військових і Вагнера", - йдеться у матеріалі.

CNN зазначає, що залишається незрозумілим, що передбачає VIP-членство "Вагнера", зокрема, яка фінансова вигода. Приватна військова компанія не відповіла на запити видання.

Хто такий Суровікін

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року командував окупаційними військами РФ в Україні. У січні його усунули з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Після невдалого бунту ватажка "вагнерівців" Пригожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна затримали. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоча російський генерал записав відео, де закликав "вагнерівців" зупинитися.

Детальніше про чистки у Росії та чому могли затримати Суровікіна - у матеріалі РБК-Україна.