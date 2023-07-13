Суровікіна утримують та допитують у Москві, - WSJ

Російського генерала Сергія Суровікіна утримують та допитують у Москві. Ймовірно, він знав про плани ватажка "вагнерівців" Євгеній Пригожина про бунт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що Суровікін після невдалого заколоту Пригожина утримується та допитується в Москві. Він не був звинувачений у співучасті, але співрозмовники видання кажуть, що Суровікін знав про плани "вагнерівців".

"Суровікін не перебував у слідчому ізоляторі, але проходив неодноразові допити, оскільки слідство з'ясовувало, яку роль він відіграв у повстанні, якщо вона була, повідомили люди, знайомі з ситуацією. Вони сказали, що Суровікін може бути звільнений, коли Путін вирішить, як впоратися з наслідками заколоту", - йдеться у матеріалі.

Крім того, за даними джерел, Кремль досі намагається відсіяти нелояльних до путінського режиму офіцерів. Після бунту Пригожина було затримано щонайменше 13 високопоставлених російських військових, після допиту деяких звільнили. Крім того, ще 15 офіцерів відсторонили.

"Ці затримання спрямовані на очищення рядів тих, кому, як вважають, більше не можна довіряти", - кажуть співрозмовники WSJ.

Так, серед тих, кого затримали, був заступник Суровікіна - генерал-полковник Андрій Юдін, а також заступник начальника військової розвідки генерал-лейтенант Володимир Алексєєв. Згодом їх відпустили, але відсторонили від служби. Вони знаходяться під наглядом, їх пересування обмежене.

За інформацією WSJ, серед затриманих також був генерал-полковник Михайло Мізінцев, відомий як "Маріупольський різник". Саме він керував облогою та бомбардуваннями українського міста. Відомо, що він приєднався до "Вагнера" наприкінці травня.

Таємниче зникнення Суровікіна

Нагадаємо, після невдалого заколоту Пригожина та "вагнерівців" генерал Сергій Суровікін раптово зник. Востаннє він з'являвся на публіці у день повстання, тоді Суровікін записав відеозвернення до "вагнерівців" та закликав зупинитися.

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року командував окупаційними військами РФ в Україні. У січні його усунули з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Також раніше ЗМІ встановили, що Суровікін був таємним VIP-членом "Вагнера".