RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суровикину приказали "оставаться в тени", пока о нем не забудут, - Politico

Фото: Сергей Суровикин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывшего заместителя командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина, которого считают союзником лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, отстранили от полномочий и посадили под домашний арест. Ему приказали "оставаться в тени", пока о нем не забудут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что Суровикин сейчас находится под своеобразным домашним арестом, где он не может покидать квартиру, в которой его содержат. При этом ему разрешили принимать посетителей, в том числе нескольких подчиненных.

Издание добавляет, что Суровикин не появлялся на публике с момента бунта ЧВК "Вагнера". Это произошло после того, как появились сообщения о том, что он знал о запланированном мятеже Пригожина.

Politico сообщает, что генералу посоветовали "оставаться в тени", чтобы о нем забыли. Российские источники отмечают, что решение об окончательной судьбе Суровикина "должен принять один человек, и чем дольше это продлится, тем больше этот человек будет остывать", имея в виду российского диктатора Владимира Путина.

Исчезновение Суровикина

После неудачного мятежа Пригожина и "вагнеровцев" генерал Суровикин внезапно исчез. В последний раз он появлялся на публике в день восстания. Тогда он записал видеообращение к наемникам и призвал остановиться.

При этом СМИ установили, что Суровикин был тайным VIP-членом "Вагнера".

В июле WSJ сообщало, что Суровикина удерживали и допрашивали в Москве, ведь он мог знать о планах Пригожина устроить бунт.

Отметим, что генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 командовал оккупационными войсками РФ в Украине. В январе его отстранили от должности. Его также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧВК Вагнера