Суркис о победе "Динамо": Луческу за короткое время создал "золотую" команду

"В течение последних восьми-девяти месяцев Мистер вместе с игроками сотворил чудо - вернул "Динамо" золотые медали и находится в шаге от выигрыша Кубка Украины. На мой взгляд, команда прогрессирует, а тренер дал ей необходимую уверенность и сделал такие вещи, которые на сегодняшний день невозможно было себе представить за такой короткий промежуток времени", - заявил Суркис.

В то же время он обратил внимание на поведение некоторых ультрас, призвав всех болельщиков поддерживать "бело-синих".

"Есть определенное количество людей, которые считают, что имеют право оскорблять человека, за такой короткий промежуток времени создавшего золотую команду. Что еще нужно для того, чтобы они признали, что переход тренера из одного клуба в другой - это сегодня мировая практика? Посмотрите на Моуринью - даже в Англии он тренировал три клуба. Могу привести и другие примеры, но думаю, что и этого достаточно", - добавил он.

Суркис убежден, это нужно прекратить и сделать все возможное, чтобы команда чувствовала, что у нее есть поддержка - поддержка всех болельщиков, к которым пришла эта долгожданная победа.