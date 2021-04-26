RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Суркіс про перемогу "Динамо": Луческу за короткий час створив "золоту" команду

Автор: РБК-Україна

За останні дев'ять місяців Мірча Луческу разом з гравцями повернув "Динамо" золоті медалі й знаходиться за крок від виграшу Кубка України.

Про це заявив почесний член УЄФА Григорій Суркіс в інтерв'ю на сайті "Динамо".

"Протягом останніх восьми-дев'яти місяців Містер разом з гравцями створив диво - повернув "Динамо" золоті медалі і знаходиться за крок від виграшу Кубка України. На мій погляд, команда прогресує, а тренер дав їй необхідну впевненість і зробив такі речі, які сьогодні неможливо було собі уявити за такий короткий проміжок часу", - заявив Суркіс.

Водночас він звернув увагу на поведінку деяких ультрас, закликавши всіх уболівальників підтримувати "біло-синіх".

"Є певна кількість людей, які вважають, що мають право ображати людину, яка за такий короткий проміжок часу створила золоту команду. Що ще потрібно для того, щоб вони визнали, що перехід тренера з одного клубу в інший - це сьогодні світова практика? Подивіться на Моурінью - навіть в Англії він тренував три клуби. Можу навести й інші приклади, але думаю, що і цього достатньо", - додав він.

Суркіс переконаний, це потрібно припинити і зробити все можливе, щоб команда відчувала, що у неї є підтримка - підтримка всіх уболівальників, до яких прийшла ця довгоочікувана перемога.

Нагадаємо, вчора київське "Динамо" завоювало золоті медалі чемпіонату України у сезоні 2020-2021. Гравці Мірчі Луческу оформили чемпіонство за три тури до фінішу.

Це стало можливим після того, як у 23-му турі УПЛ "Динамо" в Києві розгромило "Інгулець" з рахунком 5:0. Кияни стали недосяжні для свого найближчого переслідувача" Шахтаря " і повернули чемпіонство в столицю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Григорій СуркісДинамоФутбол