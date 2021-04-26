Суркіс про перемогу "Динамо": Луческу за короткий час створив "золоту" команду

"Протягом останніх восьми-дев'яти місяців Містер разом з гравцями створив диво - повернув "Динамо" золоті медалі і знаходиться за крок від виграшу Кубка України. На мій погляд, команда прогресує, а тренер дав їй необхідну впевненість і зробив такі речі, які сьогодні неможливо було собі уявити за такий короткий проміжок часу", - заявив Суркіс.

Водночас він звернув увагу на поведінку деяких ультрас, закликавши всіх уболівальників підтримувати "біло-синіх".

"Є певна кількість людей, які вважають, що мають право ображати людину, яка за такий короткий проміжок часу створила золоту команду. Що ще потрібно для того, щоб вони визнали, що перехід тренера з одного клубу в інший - це сьогодні світова практика? Подивіться на Моурінью - навіть в Англії він тренував три клуби. Можу навести й інші приклади, але думаю, що і цього достатньо", - додав він.

Суркіс переконаний, це потрібно припинити і зробити все можливе, щоб команда відчувала, що у неї є підтримка - підтримка всіх уболівальників, до яких прийшла ця довгоочікувана перемога.