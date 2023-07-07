Спутниковые снимки зафиксировали неизвестные объекты на крыше блока Запорожской АЭС
На двух новых спутниковых снимках можно увидеть неизвестные объекты на крыше четвертого реактора Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Фотографии компании спутниковых снимков Planet Labs были сделаны 5 июля - на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на станции могла быть заложена взрывчатка.
На самых четких новых изображениях планеты, сделанных в 8:51 утра по киевскому времени, видны пять белых объектов.
На втором снимке, сделанном в 11:16, видны только три белых объекта.
На третьем изображении, которое было сделано за несколько часов до двух других, не видно белых объекта, и Planet Labs пометила изображение как сделанное 6:27 утра по киевскому времени.
Как отмечает Sky News, невозможно определить, что это за объекты, только по спутниковым снимкам. Ни на одном из спутниковых снимков, отправленных в Sky News, никаких изменений на вершине Reactor 3 не видно.
ЗАЭС
Выступая во вторник, президент Зеленский заявил: "Теперь у нас есть информация от нашей разведки о том, что российские войска разместили предметы, напоминающие взрывчатку, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС". Он сказал, что объекты размещены наверху третьего и четвертого реакторов.
Дарья Долзикова из отдела распространения и ядерной политики Королевского объединенного института вооруженных сил (RUSI) сказала: "По снимкам трудно судить о том, что показывают изменения на крышах, в том числе, связаны ли они каким-либо образом со взрывными устройствами, о которых сообщила украинская разведка и которые могут присутствовать на крышах реакторов ЗАЭС".
Но получение независимых надежных изображений важно и может помочь в проверке заявлений о том, что происходит на ЗАЭС, отметила она.
МАГАТЭ запросило дополнительный доступ на крыши двух реакторных блоков, а также машинные залы и некоторые части системы охлаждения на станции, чтобы подтвердить отсутствие взрывчатых веществ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сказал: "Наши эксперты должны быть в состоянии проверить факты на месте. Их независимые и объективные отчеты помогут прояснить текущую ситуацию на объекте, что имеет решающее значение в такое время".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся совершить теракт на Запорожской АЭС с последующим выбросом радиации.
Однако руководитель ГУР Кирилл Буданов 6 июня сказал, что угроза искусственной техногенной катастрофы на оккупированной Запорожской АЭС начинает спадать.
При этом президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что оккупанты из "Росатома" собираются перевести энергоблок №4 на Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки", что может повлечь за собой аварию.