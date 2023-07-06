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Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС починає спадати, - Буданов

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Четвер 06 липня 2023 09:52
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС починає спадати, - Буданов Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова британському виданню The Times.

Він відмовився назвати подробиці такого висновку, проте зазначив, що зменшення загрози пов'язане із "публічними та непублічними діями у цій сфері".

"І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає", - заявив Буданов.

Загроза теракту на ЗАЕС

У червні президент України Володимир Зеленський заявив про наміри окупантів влаштувати теракт на Запорізькій АЕС з наступним викидом радіації. До того ж, Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому 4 червня РФ звинуватила Україну нібито в планах нібито "вдарити по Запорізькій АЕС дронами і ракетами".

Тим часом МАГАТЕ запросило в росіян додатковий доступ до дахів реакторів станції для підтвердження відсутності мін або вибухівки.

Додамо, що на даху четвертого енергоблока ЗАЕС зафіксували нові об'єкти.

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Запорізька АЕС КИрило Буданов
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