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Може спричинити аварію. Росіяни хочуть перевести четвертий енергоблок ЗАЕС в "гарячий зупин"

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Енергодар, Четвер 06 липня 2023 17:43
Може спричинити аварію. Росіяни хочуть перевести четвертий енергоблок ЗАЕС в "гарячий зупин" Фото: ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники збираються перевести енергоблок №4 на Запорізькій атомній електростанції в стан "гарячого зупину". Це може спричинити аварію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна.

Зазначається, що псевдокерівник станції Юрій Чернічук вже видав відповідне "розпорядження". Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже - при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо.

"При цьому, загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин", - сказав Котін.

Загроза аварійної ситуації

За словами президента ДП "НАЕК "Енергоатом", у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" - на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації.

Український оперативний персонал, який вже понад півтора року забезпечує ядерну та радіаційну безпеку найбільшого в Європі атомного об’єкта ніяк не може вплинути на цю ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових.

"І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!", - додав Котін.

"Енергоатом" видалив свою публікацію

Станом на 18:46 на сторінках "Енергоатому" у Telegram та Facebook нема цієї публікації.

Може спричинити аварію. Росіяни хочуть перевести четвертий енергоблок ЗАЕС в &quot;гарячий зупин&quot;

Фото: скриншот видаленої публікації

Ситуація на ЗАЕС

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються вчинити теракт на Запорізькій АЕС із подальшим викидом радіації. При цьому раніше керівник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції.

Після цього у розвідці заявили, що росіяни зменшують присутність на станції. персоналу, що залишився, наказали звинувачувати Україну у разі аварійної ситуації. Сьогодні Буданов сказав, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.

Пізніше Котін повідомив, що живлення з основної лінії 750 кВ на Запорізькій атомній електростанції вдалося відновити. До цього вона була в режимі часткового блекауту.

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Може спричинити аварію. Росіяни хочуть перевести четвертий енергоблок ЗАЕС в "гарячий зупин"
Може спричинити аварію. Росіяни хочуть перевести четвертий енергоблок ЗАЕС в "гарячий зупин"
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