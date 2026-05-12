Супутникові знімки показали, що Росія модернізує стратегічні бомбардувальники Ту-160М

Росія регулярно демонструє стратегічні бомбардувальники Ту-160 як символ своєї ядерної могутності. Але реальна картина значно скромніша: лише сім із 18 модернізованих машин використовуються для бойових місій проти України, решта - у майстернях або на випробуваннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog .

Реальний стан флоту

За даними аналітичного ресурсу AviVector, який відстежує відкриті джерела, із 18 Ту-160М лише сім регулярно виконують бойові вильоти - зазвичай злітаючи з авіабази Украінка на Далекому Сході або з авіабази Енгельс-2 у Саратовській області.

Саме Енгельс-2 є основним пунктом озброєння перед ударами по Україні - і саме ця база неодноразово потрапляла під удари українських дронів з 2022 року.

Ще сім-дев'ять машин постійно перебувають у майстернях Казанського авіаційного виробничого об'єднання на різних стадіях модернізації або нового будівництва.

Модернізація йде повільно

Нещодавно опубліковане фото підтвердило завершення модернізації Ту-160 з бортовим номером 8-04 "Дейнекін" до стандарту "М". Роботи тривали близько п'яти років. Загалом підтверджено шість модернізованих Ту-160М і три нові Ту-160М2.

Фото: супутникові знімки Борисоглібського аеродрому (x.com/i/flow)

Росія анонсувала відновлення виробництва Ту-160 ще в середині 2010-х, новий виробничий корпус у Казані будувався з 2020 року і, схоже, запрацював лише на початку 2026-го. Темп нового виробництва залишається невідомим.

Що це означає

Флот одночасно воює, модернізується і намагається налагодити нове виробництво - все на одному підприємстві. При цьому реально в бою можуть перебувати лише сім машин одночасно.