ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Супутникові знімки показали, що Росія модернізує стратегічні бомбардувальники Ту-160М

05:06 12.05.2026 Вт
2 хв
Скільки стратегічних бомбардувальників РФ насправді готові до бою?
aimg Катерина Коваль
Супутникові знімки показали, що Росія модернізує стратегічні бомбардувальники Ту-160М Фото: стратегічний бомбардувальник ТУ-160 (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Росія регулярно демонструє стратегічні бомбардувальники Ту-160 як символ своєї ядерної могутності. Але реальна картина значно скромніша: лише сім із 18 модернізованих машин використовуються для бойових місій проти України, решта - у майстернях або на випробуваннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.

Читайте також: Більше вибухівки і нові пастки: як Росія модернізувала ракети Х-101

Реальний стан флоту

За даними аналітичного ресурсу AviVector, який відстежує відкриті джерела, із 18 Ту-160М лише сім регулярно виконують бойові вильоти - зазвичай злітаючи з авіабази Украінка на Далекому Сході або з авіабази Енгельс-2 у Саратовській області.

Саме Енгельс-2 є основним пунктом озброєння перед ударами по Україні - і саме ця база неодноразово потрапляла під удари українських дронів з 2022 року.

Ще сім-дев'ять машин постійно перебувають у майстернях Казанського авіаційного виробничого об'єднання на різних стадіях модернізації або нового будівництва.

Модернізація йде повільно

Нещодавно опубліковане фото підтвердило завершення модернізації Ту-160 з бортовим номером 8-04 "Дейнекін" до стандарту "М". Роботи тривали близько п'яти років. Загалом підтверджено шість модернізованих Ту-160М і три нові Ту-160М2.

Супутникові знімки показали, що Росія модернізує стратегічні бомбардувальники Ту-160МФото: супутникові знімки Борисоглібського аеродрому (x.com/i/flow)

Росія анонсувала відновлення виробництва Ту-160 ще в середині 2010-х, новий виробничий корпус у Казані будувався з 2020 року і, схоже, запрацював лише на початку 2026-го. Темп нового виробництва залишається невідомим.

Що це означає

Флот одночасно воює, модернізується і намагається налагодити нове виробництво - все на одному підприємстві. При цьому реально в бою можуть перебувати лише сім машин одночасно.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Росія нібито розробляє наземний варіант крилатих ракет Х-101 - тих самих, якими літаки Ту-95 та Ту-160 завдають ударів по Україні.

Чи справді окупанти можуть адаптувати ці ракети для запуску з землі, і про що насправді свідчить така ймовірність, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Раніше Financial Times писало, що Росія модернізувала ракети "Іскандер" та "Кинжал" для обходу української системи ППО Patriot. Оновлені ракети, за даними видання, вже восени 2025 року серйозно пошкодили заводи з виробництва дронів та критичну інфраструктуру.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Ракети
Новини
НАБУ і САП "прийшли" до Єрмака: що відомо
НАБУ і САП "прийшли" до Єрмака: що відомо
Аналітика
​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні ​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни