Більше вибухівки і нові пастки: як Росія модернізувала ракети Х-101

Росія щонайменше чотири рази змінювала конструкцію крилатої ракети Х-101 від початку повномасштабної війни. Так ворог намагається обійти українську ППО та завдати ще більшої шкоди цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Навіщо Росія модернізує Х-101

Українські військові пояснюють: усі зміни мають дві головні цілі:

зменшити ефективність української протиповітряної оборони;

посилити удари по мирних містах та критичній інфраструктурі.

За словами міністра оборони Михайла Федорова, головне завдання України - навчитися виявляти всі повітряні цілі в реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.

Лише з початку 2026 року українська ППО вже знищила близько 88% ракет типів Х-101, Х-55 та Х-555.

Якою була ракета на початку вторгнення

На старті повномасштабної війни Х-101 була далекобійною крилатою ракетою, яку запускали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160.

Її головні характеристики:

бойова частина масою до 500 кг;

дальність польоту до 2500 км;

супутникова навігація;

система наведення за зображенням місцевості.

Пуски зазвичай здійснювалися з району Каспійського моря. Через це ракета могла летіти до цілі до 12 годин.

Саме великий запас дальності дозволив Росії почати змінювати конструкцію ракети.

Фото: чотири етапи модернізації ракети Х-101 (mod.gov.ua)

Перша модернізація - більше вибухівки

Після того як значну частину Х-101 почали збивати, росіяни вирішили пожертвувати частиною пального.

Звільнений простір використали для другої бойової частини.

У результаті загальна вага вибухового заряду зросла приблизно до 800 кг. Це значно підсилило руйнівну силу ракети.

Друга модернізація - касетні заряди та пожежі

Пізніше Х-101 отримала касетні бойові елементи.

Після вибуху вони розлітаються на велику площу та вражають багато цілей одночасно.

Особливу небезпеку становлять запалювальні домішки, які можуть викликати масштабні пожежі.

Саме через це після ударів такими ракетами часто фіксують сильне займання цивільних об’єктів.

У Міноборони наголошують: це свідчить про цілеспрямовану адаптацію ракети для атак по інфраструктурі міст.

Третя модернізація - точніше наведення

Росія також оновила систему наведення ракети.

Вона працює так:

До запуску в пам’ять ракети завантажують карту місцевості. Під час польоту система порівнює реальне зображення з еталоном. Якщо є відхилення - ракета сама коригує курс.

Це дозволяє точніше вражати цілі навіть під час дії українських засобів радіоелектронної боротьби.

Втім у великих містах така система працює гірше через щільну забудову.

У Міноборони підкреслюють: коли РФ запускає Х-101 по містах, вона усвідомлює ризик неточних ударів по житлових кварталах.

Четверта модернізація - захист від перехоплення

Останнім етапом стало встановлення систем радіоелектронного захисту.

Вони можуть:

створювати хибні цілі для радарів;

збивати з курсу ракети-перехоплювачі;

автоматично запускати теплові пастки.

Це ускладнює роботу ППО, але не робить ракету невразливою.

Українські військові вже знаходили уламки Х-101, де ці системи не спрацювали.

У Росії проблеми з носіями

Попри модернізацію самих ракет, у Росії зростають проблеми зі стратегічною авіацією.

Бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 швидко зношуються через інтенсивне використання.

Через це:

частина літаків несе менше ракет;

скорочується кількість боєздатних носіїв;

слабшає ядерний потенціал РФ.

Крім того, аналіз уламків показує: ракети часто збирають буквально за кілька тижнів до запуску.

Це означає, що Росія вже майже не має великих складських запасів і працює у режимі постійного виробництва.

Що це означає для України

У Міноборони підсумовують: усі зміни Х-101 - це не технологічний прорив, а вимушена реакція Росії на успішну роботу української ППО.

Чим більше ракет збиває Україна, тим більше ворог змушений змінювати свою зброю, намагаючись зберегти здатність атакувати українські міста.