Главная » Новости » В мире

Спутниковые снимки показали, что Россия модернизирует стратегические бомбардировщики Ту-160М

05:06 12.05.2026 Вт
Сколько стратегических бомбардировщиков РФ на самом деле готовы к бою?
aimg Екатерина Коваль
Спутниковые снимки показали, что Россия модернизирует стратегические бомбардировщики Ту-160М Фото: стратегический бомбардировщик ТУ-160 (Getty Images)
Россия регулярно демонстрирует стратегические бомбардировщики Ту-160 как символ своей ядерной мощи. Но реальная картина значительно скромнее: только семь из 18 модернизированных машин используются для боевых миссий против Украины, остальные - в мастерских или на испытаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.

Реальное состояние флота

По данным аналитического ресурса AviVector, который отслеживает открытые источники, из 18 Ту-160М только семь регулярно выполняют боевые вылеты - обычно взлетая с авиабазы Украинка на Дальнем Востоке или с авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области.

Именно Энгельс-2 является основным пунктом вооружения перед ударами по Украине - и именно эта база неоднократно попадала под удары украинских дронов с 2022 года.

Еще семь-девять машин постоянно находятся в мастерских Казанского авиационного производственного объединения на разных стадиях модернизации или нового строительства.

Модернизация идет медленно

Недавно опубликованное фото подтвердило завершение модернизации Ту-160 с бортовым номером 8-04 "Дейнекин" до стандарта "М". Работы продолжались около пяти лет. Всего подтверждено шесть модернизированных Ту-160М и три новых Ту-160М2.

Спутниковые снимки показали, что Россия модернизирует стратегические бомбардировщики Ту-160МФото: спутниковые снимки Борисоглебского аэродрома (x.com/i/flow)

Россия анонсировала возобновление производства Ту-160 еще в середине 2010-х, новый производственный корпус в Казани строился с 2020 года и, похоже, заработал только в начале 2026-го. Темп нового производства остается неизвестным.

Что это значит

Флот одновременно воюет, модернизируется и пытается наладить новое производство - все на одном предприятии. При этом реально в бою могут находиться только семь машин одновременно.

Ранее в сети появилась информация о том, что Россия якобы разрабатывает наземный вариант крылатых ракет Х-101 - тех самых, которыми самолеты Ту-95 и Ту-160 наносят удары по Украине.

Действительно ли оккупанты могут адаптировать эти ракеты для запуска с земли, и о чем на самом деле свидетельствует такая вероятность, - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее Financial Times писало, что Россия модернизировала ракеты "Искандер" и "Кинжал" для обхода украинской системы ПВО Patriot. Обновленные ракеты, по данным издания, уже осенью 2025 года серьезно повредили заводы по производству дронов и критическую инфраструктуру.

