Спутниковые снимки показали, что Россия модернизирует стратегические бомбардировщики Ту-160М
Россия регулярно демонстрирует стратегические бомбардировщики Ту-160 как символ своей ядерной мощи. Но реальная картина значительно скромнее: только семь из 18 модернизированных машин используются для боевых миссий против Украины, остальные - в мастерских или на испытаниях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.
Реальное состояние флота
По данным аналитического ресурса AviVector, который отслеживает открытые источники, из 18 Ту-160М только семь регулярно выполняют боевые вылеты - обычно взлетая с авиабазы Украинка на Дальнем Востоке или с авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области.
Именно Энгельс-2 является основным пунктом вооружения перед ударами по Украине - и именно эта база неоднократно попадала под удары украинских дронов с 2022 года.
Еще семь-девять машин постоянно находятся в мастерских Казанского авиационного производственного объединения на разных стадиях модернизации или нового строительства.
Модернизация идет медленно
Недавно опубликованное фото подтвердило завершение модернизации Ту-160 с бортовым номером 8-04 "Дейнекин" до стандарта "М". Работы продолжались около пяти лет. Всего подтверждено шесть модернизированных Ту-160М и три новых Ту-160М2.
Фото: спутниковые снимки Борисоглебского аэродрома (x.com/i/flow)
Россия анонсировала возобновление производства Ту-160 еще в середине 2010-х, новый производственный корпус в Казани строился с 2020 года и, похоже, заработал только в начале 2026-го. Темп нового производства остается неизвестным.
Что это значит
Флот одновременно воюет, модернизируется и пытается наладить новое производство - все на одном предприятии. При этом реально в бою могут находиться только семь машин одновременно.
