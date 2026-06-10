Супутникові знімки підтвердили удар по найбільшому сховищу нафти на Кавказі
У Новоросійську 8 червня було завдано удару по нафтосховищу на Кавказі, внаслідок якого було пошкоджено щонайменше чотири або п'ять резервуарів із паливом.
Про це свідчать спунікові знімки, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Видання зазначає, що загалом після двох послідовних атак було пошкоджено 10-15 резервуарів із нафтою.
Фото: супутниковий знімок нефебази на Кавказі (Радіо Свобода)
Як відомо, оператори Сил безпілотних систем та інших Сил оборони України вдарили по нафтобазі "Грушева" в Новоросійську 8 червня.
Нафтобаза "Грушова" - один із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії на півдні країни, розташований біля Новоросійська в Краснодарському краї.
Вона входить до складу перевалочного комплексу "Шесхаріс", що є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів і забезпечує приймання, зберігання та експорт нафти через порт Новоросійськ.
Нафтобаза вважається стратегічною для експорту російської нафти через Чорне море.
Атаки дронів на енергетику в РФ
Варто зазначити, що Сили безпілотних систем та інші українські підрозділи регулярно завдають удару по нафтогазовій галузі РФ. Наприклад, днями було уражено дві великі нафтобази в Криму, пункт управління ФСБ та інші військові об'єкти росіян.
Також сьогодні повідомлялося про черговий дроновий удар по Новокуйбишевському НПЗ, розташованому в Самарській області. На об'єкті спалахнула сильна пожежа.
Не менш популярні й українські удари по російському місті Туапсе, де також розташована нафтобаза. Звідти востаннє евакуювали людей через смог, який утворився через пожежі.