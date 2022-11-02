UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Супутник зробив знімки наслідків атаки дронів у Севастополі

Фото: супутник зробив знімки наслідків атаки дронів у Севастополі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До мережі потрапили супутникові знімки Севастопольської бухти. Кадри були зроблені після нещодавньої атаки дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт OSINT-аналітика Бенджаміна Пітетта.

"Супутникові зображення, зроблені вчора (1 листопада – 24 канал) о 05:35 та 11:06 UTC, показують два фрегати класу "Адмірал Григорович", які зараз дислокуються в Чорному морі, пришвартовані в порту", - відзначив аналітик.

Фото: супутник зробив знімки наслідків атаки дронів у Севастополі (twitter.com/COUPSURE)

На першій фотографії можна побачити, як корабель перебував на буксирі, а вже через 5 годин фрегат класу "Адмірал Григорович" розташували біля швартової стінки Стрілецької бухти.

Можна припустити, що на кадрі зображений саме фрегат "Адмірал Макаров", втім характер ушкоджень неможливо оцінити через те, що його права сторона "прихована" від супутника.

Також в мережі припускають, що на фотографії зображені "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".

Фото: супутник зробив знімки наслідків атаки дронів у Севастополі (twitter.com/COUPSURE)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія заявила про нібито "атаку" БПЛА в Севастополі, при цьому звинувативши ЗСУ в організації. За непідтвердженою інформацією, внаслідок вибухів пошкоджено морський тральник "Іван Голубець", а також загородження в бухті Південна.

Тим часом в Пентагоні пильно стежать за ситуацією із вибухами у бухті. Високопоставлений представник Міноборони США підтвердив дані щодо інциденту.

Представник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, зі свого боку, висміяла звинувачення росіян щодо причетності безпілотників ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастопіль