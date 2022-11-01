В Пентагоні стежать за ситуацією довкола вибухів у бухті Севастополя, - CNN

Міністерство оборони США пильно стежить за ситуацією із вибухами у бухті тимчасово окупованого Севастополя 29 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Журналісти наводять слова високопоставленого представника Пентагону, який підтвердив дані про вибухи.

"Але я не ділитимуся оцінками збитків, а також не маю додаткової інформації, що могло спричинити ці вибухи", - зазначив він.

Водночас посадовець вказав, що Росія "продовжує завдавати ракетних ударів по інфраструктурі України, зокрема об’єктах енергосистеми, що спричиняє масові перебої з електропостачанням".