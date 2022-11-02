До мережі потрапили супутникові знімки Севастопольської бухти. Кадри були зроблені після нещодавньої атаки дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаун т OSINT-аналітика Бенджаміна Пітетта.

"Супутникові зображення, зроблені вчора (1 листопада – 24 канал) о 05:35 та 11:06 UTC, показують два фрегати класу "Адмірал Григорович", які зараз дислокуються в Чорному морі, пришвартовані в порту", - відзначив аналітик.

Фото: супутник зробив знімки наслідків атаки дронів у Севастополі (twitter.com/COUPSURE)

На першій фотографії можна побачити, як корабель перебував на буксирі, а вже через 5 годин фрегат класу "Адмірал Григорович" розташували біля швартової стінки Стрілецької бухти.

Можна припустити, що на кадрі зображений саме фрегат "Адмірал Макаров", втім характер ушкоджень неможливо оцінити через те, що його права сторона "прихована" від супутника.

Також в мережі припускають, що на фотографії зображені "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".

Фото: супутник зробив знімки наслідків атаки дронів у Севастополі (twitter.com/COUPSURE)