Супутник зробив знімки наслідків атаки дронів у Севастополі
До мережі потрапили супутникові знімки Севастопольської бухти. Кадри були зроблені після нещодавньої атаки дронів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт OSINT-аналітика Бенджаміна Пітетта.
"Супутникові зображення, зроблені вчора (1 листопада – 24 канал) о 05:35 та 11:06 UTC, показують два фрегати класу "Адмірал Григорович", які зараз дислокуються в Чорному морі, пришвартовані в порту", - відзначив аналітик.
Фото: супутник зробив знімки наслідків атаки дронів у Севастополі (twitter.com/COUPSURE)
На першій фотографії можна побачити, як корабель перебував на буксирі, а вже через 5 годин фрегат класу "Адмірал Григорович" розташували біля швартової стінки Стрілецької бухти.
Можна припустити, що на кадрі зображений саме фрегат "Адмірал Макаров", втім характер ушкоджень неможливо оцінити через те, що його права сторона "прихована" від супутника.
Також в мережі припускають, що на фотографії зображені "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".
Фото: супутник зробив знімки наслідків атаки дронів у Севастополі (twitter.com/COUPSURE)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія заявила про нібито "атаку" БПЛА в Севастополі, при цьому звинувативши ЗСУ в організації. За непідтвердженою інформацією, внаслідок вибухів пошкоджено морський тральник "Іван Голубець", а також загородження в бухті Південна.
Тим часом в Пентагоні пильно стежать за ситуацією із вибухами у бухті. Високопоставлений представник Міноборони США підтвердив дані щодо інциденту.
Представник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, зі свого боку, висміяла звинувачення росіян щодо причетності безпілотників ЗСУ.
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