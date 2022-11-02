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Спутник сделал снимки последствий атаки дронов в Севастополе

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Среда 02 ноября 2022 14:00
Спутник сделал снимки последствий атаки дронов в Севастополе Фото: спутник сделал снимки последствий атаки дронов в Севастополе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В сеть попали спутниковые снимки Севастопольской бухты. Кадры были сделаны после недавней атаки дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт OSINT-аналитика Бенджамина Питетта.

"Спутниковые изображения, сделанные вчера (1 ноября - 24 канал) в 05:35 и 11:06 UTC, показывают два фрегата класса "Адмирал Григорьевич", которые сейчас дислоцируются в Черном море, пришвартованы в порту", - отметил аналитик.

Фото: спутник сделал снимки последствий атаки дронов в Севастополе (twitter.com/COUPSURE)

На первой фотографии можно увидеть, как корабль находился на буксире, а уже через 5 часов фрегат класса Адмирал Григорьевич расположили у швартовой стенки Стрелковой бухты.

Можно предположить, что на кадре изображен именно фрегат "Адмирал Макаров", но характер повреждений невозможно оценить из-за того, что его правая сторона "скрыта" от спутника.

Также в сети предполагают, что на фотографии изображены "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

Спутник сделал снимки последствий атаки дронов в Севастополе

Фото: спутник сделал снимки последствий атаки дронов в Севастополе (twitter.com/COUPSURE)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия заявила о якобы "атаке" БПЛА в Севастополе, при этом обвинив ВСУ в организации. По неподтвержденной информации, в результате взрывов поврежден морской тральник "Иван Голубец", а также заграждение в бухте Южная.

Между тем в Пентагоне пристально следят за ситуацией касаемо взрывов в бухте. Высокопоставленный представитель Минобороны США подтвердил данные об инциденте.

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, со своей стороны, высмеяла обвинения россиян в причастности беспилотников ВСУ.

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