UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Супутник показав, що залишилося від російського корабля "Ізумруд" після удару

18:50 14.07.2026 Вт
1 хв
Опублікований знімок підтвердив успішне знищення російського сторожового корабля
aimg Марія Науменко
Фото: корабель ФСБ Росії "Ізумруд" (росЗМІ)

Супутниковий знімок підтвердив знищення російського сторожового корабля "Ізумруд", який раніше українські військові уразили морським дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

У ВМС оприлюднили супутниковий знімок, на якому зафіксовано наслідки удару по російському кораблю біля причальної стінки.

Фото: супутниковий знімок знищеного російського прикордонного корабля "Ізумруд" біля причальної стінки (t.me/ukrainian_navy)

"Супутниковий знімок підтверджує знищення російського прикордонного сторожового корабля "Ізумруд" біля причальної стінки. Продовжуємо знижувати потенціал російського агресора на морі", - зазначили у ВМС.

Що відомо про атаку

Раніше Військово-Морські сили ЗСУ повідомили про знищення російського прикордонного сторожового корабля ФСБ "Ізумруд" поблизу Новоросійська.

За даними військових, судно уразили українським морським безекіпажним комплексом Sargan-3000, після чого воно затонуло. Унаслідок удару серед екіпажу є загиблі та поранені.

"Ізумруд" відомий тим, що 25 листопада 2018 року брав безпосередню участь у нападі на кораблі ВМС України в районі Керченської протоки, коли російські силовики захопили українських моряків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ВМС УкраїниУкраїнаРосійська ФедераціяВМС