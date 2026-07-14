Супутник показав, що залишилося від російського корабля "Ізумруд" після удару

За даними військових, судно уразили українським морським безекіпажним комплексом Sargan-3000, після чого воно затонуло. Унаслідок удару серед екіпажу є загиблі та поранені.

"Ізумруд" відомий тим, що 25 листопада 2018 року брав безпосередню участь у нападі на кораблі ВМС України в районі Керченської протоки, коли російські силовики захопили українських моряків.