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Спутник показал, что осталось от российского корабля "Изумруд" после удара

18:50 14.07.2026 Вт
1 мин
Опубликованный снимок подтвердил успешное уничтожение российского сторожевого корабля
aimg Мария Науменко
Фото: корабль ФСБ России "Изумруд" (росСМИ)

Спутниковый снимок подтвердил уничтожение российского сторожевого корабля "Изумруд", который ранее поразили украинские военные с помощью морского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

В ВМС был обнародован спутниковый снимок, на котором зафиксированы последствия удара по российскому кораблю у причальной стенки.

Фото: спутниковый снимок уничтоженного российского пограничного корабля "Изумруд" у причальной стенки (t.me/ukrainian_navy)

"Спутниковый снимок подтверждает уничтожение российского пограничного сторожевого корабля "Изумруд" у причальной стенки. Продолжаем снижать потенциал российского агрессора на море", - отметили в ВМС.

Что известно об атаке

Ранее Военно-Морские силы ВСУ сообщили об уничтожении российского пограничного сторожевого корабля ФСБ "Изумруд" вблизи Новороссийска.

По данным военных, судно поразили украинский морской безэкипажный комплекс Sargan-3000, после чего оно затонуло. В результате удара среди экипажа погибли и ранены.

"Изумруд" известен тем, что 25 ноября 2018 принимал непосредственное участие в нападении на корабли ВМС Украины в районе Керченского пролива, когда российские силовики захватили украинских моряков.

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