Спутник показал, что осталось от российского корабля "Изумруд" после удара

По данным военных, судно поразили украинский морской безэкипажный комплекс Sargan-3000, после чего оно затонуло. В результате удара среди экипажа погибли и ранены.

"Изумруд" известен тем, что 25 ноября 2018 принимал непосредственное участие в нападении на корабли ВМС Украины в районе Керченского пролива, когда российские силовики захватили украинских моряков.