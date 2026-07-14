Супутник показав, що залишилося від російського корабля "Ізумруд" після удару
Супутниковий знімок підтвердив знищення російського сторожового корабля "Ізумруд", який раніше українські військові уразили морським дроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.
У ВМС оприлюднили супутниковий знімок, на якому зафіксовано наслідки удару по російському кораблю біля причальної стінки.
Фото: супутниковий знімок знищеного російського прикордонного корабля "Ізумруд" біля причальної стінки (t.me/ukrainian_navy)
"Супутниковий знімок підтверджує знищення російського прикордонного сторожового корабля "Ізумруд" біля причальної стінки. Продовжуємо знижувати потенціал російського агресора на морі", - зазначили у ВМС.
Що відомо про атаку
Раніше Військово-Морські сили ЗСУ повідомили про знищення російського прикордонного сторожового корабля ФСБ "Ізумруд" поблизу Новоросійська.
За даними військових, судно уразили українським морським безекіпажним комплексом Sargan-3000, після чого воно затонуло. Унаслідок удару серед екіпажу є загиблі та поранені.
"Ізумруд" відомий тим, що 25 листопада 2018 року брав безпосередню участь у нападі на кораблі ВМС України в районі Керченської протоки, коли російські силовики захопили українських моряків.