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Супутник показав, що залишилося від російського корабля "Ізумруд" після удару

18:50 14.07.2026 Вт
1 хв
Опублікований знімок підтвердив успішне знищення російського сторожового корабля
aimg Марія Науменко
Супутник показав, що залишилося від російського корабля "Ізумруд" після удару Фото: корабель ФСБ Росії "Ізумруд" (росЗМІ)
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Супутниковий знімок підтвердив знищення російського сторожового корабля "Ізумруд", який раніше українські військові уразили морським дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

У ВМС оприлюднили супутниковий знімок, на якому зафіксовано наслідки удару по російському кораблю біля причальної стінки.

Супутник показав, що залишилося від російського корабля &quot;Ізумруд&quot; після удару

Фото: супутниковий знімок знищеного російського прикордонного корабля "Ізумруд" біля причальної стінки (t.me/ukrainian_navy)

"Супутниковий знімок підтверджує знищення російського прикордонного сторожового корабля "Ізумруд" біля причальної стінки. Продовжуємо знижувати потенціал російського агресора на морі", - зазначили у ВМС.

Що відомо про атаку

Раніше Військово-Морські сили ЗСУ повідомили про знищення російського прикордонного сторожового корабля ФСБ "Ізумруд" поблизу Новоросійська.

За даними військових, судно уразили українським морським безекіпажним комплексом Sargan-3000, після чого воно затонуло. Унаслідок удару серед екіпажу є загиблі та поранені.

"Ізумруд" відомий тим, що 25 листопада 2018 року брав безпосередню участь у нападі на кораблі ВМС України в районі Керченської протоки, коли російські силовики захопили українських моряків.

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