Супутник показав, що залишилося від російського корабля "Ізумруд" після удару

Супутниковий знімок підтвердив знищення російського сторожового корабля "Ізумруд", який раніше українські військові уразили морським дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

Раніше Військово-Морські сили ЗСУ повідомили про знищення російського прикордонного сторожового корабля ФСБ "Ізумруд" поблизу Новоросійська.

"Супутниковий знімок підтверджує знищення російського прикордонного сторожового корабля "Ізумруд" біля причальної стінки. Продовжуємо знижувати потенціал російського агресора на морі", - зазначили у ВМС.

У ВМС оприлюднили супутниковий знімок, на якому зафіксовано наслідки удару по російському кораблю біля причальної стінки.

За даними військових, судно уразили українським морським безекіпажним комплексом Sargan-3000, після чого воно затонуло. Унаслідок удару серед екіпажу є загиблі та поранені.

"Ізумруд" відомий тим, що 25 листопада 2018 року брав безпосередню участь у нападі на кораблі ВМС України в районі Керченської протоки, коли російські силовики захопили українських моряків.