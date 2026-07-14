Спутник показал, что осталось от российского корабля "Изумруд" после удара

Спутниковый снимок подтвердил уничтожение российского сторожевого корабля "Изумруд", который ранее поразили украинские военные с помощью морского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"Спутниковый снимок подтверждает уничтожение российского пограничного сторожевого корабля "Изумруд" у причальной стенки. Продолжаем снижать потенциал российского агрессора на море", - отметили в ВМС.

В ВМС был обнародован спутниковый снимок, на котором зафиксированы последствия удара по российскому кораблю у причальной стенки.

По данным военных, судно поразили украинский морской безэкипажный комплекс Sargan-3000, после чего оно затонуло. В результате удара среди экипажа погибли и ранены.

"Изумруд" известен тем, что 25 ноября 2018 принимал непосредственное участие в нападении на корабли ВМС Украины в районе Керченского пролива, когда российские силовики захватили украинских моряков.