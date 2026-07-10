Супутник показав наслідки ударів по "тіньовому флоту" РФ в Азовському морі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично втратила контроль над ситуацією в Чорному морі. На його зустрічі з військовими була помічена схема із позначенням знищених кораблів Чорноморського флоту РФ.

Водночас Міноборони Великої Британії повідомило, що російський Чорноморський флот почав обладнувати підводні човни захисними клітками, намагаючись убезпечити їх від атак безпілотників.