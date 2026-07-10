Спутник показал последствия ударов по "теневому флоту" РФ в Азовском море

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически потеряла контроль над ситуацией в Черном море. На его встрече с военными была замечена схема обозначения уничтоженных кораблей Черноморского флота РФ.

В то же время Минобороны Великобритании сообщило, что российский Черноморский флот начал оборудовать подлодки защитными клетками, пытаясь обезопасить их от атак беспилотников.