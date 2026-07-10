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Спутник показал последствия ударов по "теневому флоту" РФ в Азовском море

14:44 10.07.2026 Пт
2 мин
На снимках отчетливо видны поврежденные вражеские суда
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские дроны достали танкеры РФ в Азовском море (Getty Images)

Спутник зафиксировал пораженные российские танкеры в Азовском море после масштабной атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Схемы" (Радио Свобода).

Снимки, сделанные спутником Planet Labs 9 июля, подтверждают успешные удары по "теневому флоту" россиян. На кадрах в районе Керченского пролива отчетливо виден пожар на одном из танкеров.

Приблизительно в 10 километрах от него находится еще одно судно, которое также имеет визуальные признаки повреждений.

Из-за ограниченного разрешения спутниковых снимков специалисты пока не могут точно определить класс и тип пораженных российских кораблей.

Фото: пораженный российский танкер в Азовском море (t.me/cxemu)

Фото: пораженный российский танкер в Азовском море (t.me/cxemu)

Напомним, Силы обороны в ночь на 9 июля ударили по кораблям, нефтетерминалу и складу боеприпасов окупантов. В частности, украинские воины поразили 12 судов российского флота в акватории Азовского моря.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически потеряла контроль над ситуацией в Черном море. На его встрече с военными была замечена схема обозначения уничтоженных кораблей Черноморского флота РФ.

В то же время Минобороны Великобритании сообщило, что российский Черноморский флот начал оборудовать подлодки защитными клетками, пытаясь обезопасить их от атак беспилотников.

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