Спутник показал последствия ударов по "теневому флоту" РФ в Азовском море

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект " Схемы " (Радио Свобода).

Напомним, Силы обороны в ночь на 9 июля ударили по кораблям, нефтетерминалу и складу боеприпасов окупантов. В частности, украинские воины поразили 12 судов российского флота в акватории Азовского моря.

Из-за ограниченного разрешения спутниковых снимков специалисты пока не могут точно определить класс и тип пораженных российских кораблей.

Приблизительно в 10 километрах от него находится еще одно судно, которое также имеет визуальные признаки повреждений.

Снимки, сделанные спутником Planet Labs 9 июля, подтверждают успешные удары по "теневому флоту" россиян. На кадрах в районе Керченского пролива отчетливо виден пожар на одном из танкеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически потеряла контроль над ситуацией в Черном море. На его встрече с военными была замечена схема обозначения уничтоженных кораблей Черноморского флота РФ.

В то же время Минобороны Великобритании сообщило, что российский Черноморский флот начал оборудовать подлодки защитными клетками, пытаясь обезопасить их от атак беспилотников.