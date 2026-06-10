Супутник показав наслідки ударів по Чонгарському мосту

На супутникових знімках Planet Labs чітко видно наслідки атак по Чонгарському мосту. На кадрах помітні темні плями від уражень у центральній частині переправи, а також розгорнутий поруч понтонний міст.

Аналіз "Схем" супутникових знімків за попередні роки свідчить, що росіяни, ймовірно, готувалися до українських ударів по цій логістичній артерії заздалегідь.

Зокрема, понтонна переправа біля Чонгарського мосту вперше з’явилася ще у червні 2023 року. Пізніше окупанти ховали її під самим мостом.

Фото: наслідки ударів по Чонгарському мосту ("Схеми")

Фото: наслідки ударів по Чонгарському мосту ("Схеми")

Чонгарський міст є найкоротшим і найзручнішим шляхом між тимчасово окупованим Кримом та материковою частиною України. Саме цією переправою російські війська перекидали техніку, боєприпаси й інші військові вантажі на південний напрямок фронту.

Маршрути через Армянськ і Перекоп вважаються менш ефективними, оскільки вони довші та складніші з логістичного погляду.

Нагадаємо, перший удар по Чонгарському мосту було завдано 7 червня. Після атаки окупанти частково відновили рух, організувавши реверсивний проїзд.

Однак уже 9 червня переправа знову опинилася під атакою дронів, через що рух транспорту призупинили. Після цього окупаційна адміністрація рекомендувала використовувати альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп.