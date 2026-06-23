Супутник показав наслідки ракетних ударів ЗСУ по заводу у Воронежі

На знімках Planet Labs за 23 червня чітко видно руйнування на території заводу у Воронежі.

Внаслідок успішної атаки українських військових пошкоджено щонайменше дві будівлі цього підприємства.

У день атаки губернатор Воронезької області Олександр Гусєв лише коротко повідомив про пошкодження "виробничих об’єктів одного з підприємств Воронежа", не уточнюючи його назви.

Нагадаємо, 22 червня у Воронежі сталася серія потужних вибухів. Однією з цілей атаки став Воронезький завод напівпровідникових приладів "Сборка", який перебуває під санкціями низки держав.

Також упродовж вихідних Сили оборони України завдали низки масштабних ударів по об'єктах росіян в окупованому Криму. Під вогнем опинилися газорозподільчі станції, нафтові термінали, засоби ППО та логістична інфраструктура противника.