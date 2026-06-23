Спутник показал последствия ракетных ударов ВСУ по заводу в Воронеже

На снимках Planet Labs за 23 июня отчетливо видны разрушения на территории завода в Воронеже.

В результате успешной атаки украинских военных повреждено по меньшей мере два здания этого предприятия.

В день атаки губернатор Воронежской области Александр Гусев лишь кратко сообщил о повреждении "производственных объектов одного из предприятий Воронежа", не уточняя его названия.

Напомним, 22 июня в Воронеже произошла серия мощных взрывов. Одной из целей атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов "Сборка", находящийся под санкциями ряда государств.

Также в течение выходных Силы обороны Украины нанесли ряд масштабных ударов по объектам россиян в оккупированном Крыму. Под огнем оказались газораспределительные станции, нефтяные терминалы, средства ПВО и логистическая инфраструктура противника.