Спутник показал последствия ракетных ударов ВСУ по заводу в Воронеже

Спутниковые снимки зафиксировали последствия ракетного удара ВСУ по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".
На снимках Planet Labs за 23 июня отчетливо видны разрушения на территории завода в Воронеже.
В результате успешной атаки украинских военных повреждено по меньшей мере два здания этого предприятия.
В день атаки губернатор Воронежской области Александр Гусев лишь кратко сообщил о повреждении "производственных объектов одного из предприятий Воронежа", не уточняя его названия.
Напомним, 22 июня в Воронеже произошла серия мощных взрывов. Одной из целей атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов "Сборка", находящийся под санкциями ряда государств.
Также в течение выходных Силы обороны Украины нанесли ряд масштабных ударов по объектам россиян в оккупированном Крыму. Под огнем оказались газораспределительные станции, нефтяные терминалы, средства ПВО и логистическая инфраструктура противника.
Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин поручил правительству РФ минимизировать последствия украинских ударов по объектам страны-агрессора.
Кроме того, партизаны движения "АТЕШ" провели успешную диверсию на территории России. По их данным, в Воронеже был уничтожен редкий образец ремонтно-восстановительной техники, принадлежавшей РЖД.