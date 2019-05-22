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Супрун в Женеве призвала ООН исключить Россию из Совбеза

Новости » Политика    22.05.2019 - 08:38
Супрун в Женеве призвала ООН исключить Россию из Совбеза
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина / Виталий Носач)

Выступая в Женеве на сессии ВОЗ Супрун обвинила РФ в нарушении международного права

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации. Как информирует РБК-Украина, об этом она сказала во время выступления на 72 сессии Всемирной организации здравоохоранения в Женеве, сообщается на сайте Минздрава.

Она отметила продвижение реформы системы здравоохранения в Украине, которая состоялась на фоне пятилетней агрессии со стороны Российской Федерации. Супрун подчеркнула, что РФ все это время продолжает нарушать международное право и права человека.

"ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права", - заявила Супрун.

Она отметила, что Россия не может быть в Совбезе, пока она не выведет свои  войска с территории Донбасса и Крыма, пока она не освободит военнопленных и политзаключенных.

Супрун также призвала ВОЗ и другие международные организации отказаться от российского финансирования, "чтобы не стать заложниками Кремля". Она также отметила, что необходимо сохранить и расширить санкции против России.

Напомним,  17 мая делегация России обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание по Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Однако Совет безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов заблокировал предложение России. Против обсуждения проголосовали шесть стран: Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша.

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