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США в Совбезе ООН осудили решение Путина о российских паспортах в ОРДЛО

Новости » Политика    25.04.2019 - 23:23
США в Совбезе ООН осудили решение Путина о российских паспортах в ОРДЛО
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

По мнению Коэна, РФ не планирует наладить отношения с Украиной

Заместитель постоянного представителя США в ООН Джонатан Коэн осудил указ Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом  Коэн заявил на внеочередном заседании Совбеза ООН в четверг.

Он отметил, что Россия не заинтересована в том, чтобы наладить отношения с Украиной и избранным президентом Владимиром Зеленским.

"Если бы Россия была действительно заинтересована судьбой русскоязычных гражданах Украины, то она бы применила все усилия, чтобы наладить сотрудничество с украинской стороной и новоизбранным президентом Зеленским. Однако этого не происходит", - отметил Коэн.

Напомним, перед началом заседания Совета безопасности ООН по Украине 5 членов Совбеза из стран Евросоюза, а также Италия, Нидерланды и Швеция прокомментировали подписания президентом России указа об упрощеннии получения российских паспортов жителями ОРДЛО, заявив, что решение России о выдаче российских паспортов подрывает суверенитет Украины и противоречит духу и букве Минских договоренностей.

РБК-Украина писало, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик". Совбез ООН собрался на экстренное заседание.

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