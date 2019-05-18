Россия инициирует заседание Совбеза ООН по украинскому "языковому закону"

Фото: Совет безопасности ООН

Заседание может состояться в понедельник

Делегация Российской Федерации в ООН обратилась к председателю Совета безопасности организации с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной радой Украины "языкового закона". Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По словам Николенко, заседание может состояться в следующий понедельник.

"Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - рассказал спикер.

Он отметил, что решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить председатель.

"Комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла. Функционирования украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН. Этот закон - наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать", - отметил представитель Украины.

Напомним, 15 мая действующий президент Петр Порошенко подписал законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, ранее принятый Верховной радой.