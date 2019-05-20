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Совбез ООН заблокировал инициированное Россией обсуждение "языкового закона"

Новости » Политика    20.05.2019 - 23:12
Совбез ООН заблокировал инициированное Россией обсуждение "языкового закона"
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Против проведения заседания по украинскому закону выступили шесть стран-членов ООН

Совет безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов заблокировал предложение России обсудить принятый Украиной "языковой закон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию на YouTube-канале ООН.

Против обсуждения украинского закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" проголосовали шесть стран: Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша.

Предложение России поддержали пять стран: Китай, Южно-Африканская республика, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея.

Еще четыре государства воздержались от голосования.

Напомним, 17 мая делегация России обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание по Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла. Функционирования украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН", - заявил в связи с этим спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

 

 

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