Супруга Зеленского продолжает лечение в стационаре больницы Киева

Фото:Елена Зеленская (facebook com olenazelenska official)

Елена Зеленская продолжает антибактериальную терапию

Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице. Ранее у нее подтвердили COVID-19, а после обнаружили двустороннюю полисегментарную пневмонию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что она чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает. Однако Зеленская все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.

Напомним, 12 июня у Елены Зеленской выявили коронавирус.

Спустя несколько дней Елену Зеленскую госпитализировали в одну из больниц Киева с двусторонней пневмонией.

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Автор: РБК-Украина