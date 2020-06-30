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Супруга Зеленского продолжает лечение в стационаре больницы Киева

Новости » Общество     30.06.2020 - 18:05
Супруга Зеленского продолжает лечение в стационаре больницы Киева
Фото:Елена Зеленская (facebook com olenazelenska official)

Елена Зеленская продолжает антибактериальную терапию

Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице. Ранее у нее подтвердили COVID-19, а после обнаружили двустороннюю полисегментарную пневмонию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что она чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает. Однако Зеленская все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.

Напомним, 12 июня у Елены Зеленской выявили коронавирус.

Спустя несколько дней Елену Зеленскую госпитализировали в одну из больниц Киева с двусторонней пневмонией.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Елена ЗеленскаяКоронавирус
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