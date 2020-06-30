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Дружина Зеленського продовжує лікування в стаціонарі лікарні Києва

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 18:05
Дружина Зеленського продовжує лікування в стаціонарі лікарні Києва
Фото:Олена Зеленська (facebook com olenazelenska official)

Олена Зеленська продовжує антибактеріальну терапію

Дружина президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні. Раніше у неї підтвердили COVID-19, а після виявили двосторонню полісегментарну пневмонію.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що вона почувається краще і поступово одужує. Однак Зеленська все ще продовжує антибактеріальну терапію і знаходиться в ізоляції під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 12 червня в Олени Зеленської виявили коронавірус.

Через кілька днів Олену Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва з двобічною пневмонією.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Елена ЗеленскаяКоронавірус
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