Без супроводу дорослих: в Україні затвердили правила примусової евакуації дітей

В Україні затвердили механізм евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій без супроводу батьків або законних представників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
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Уряд ухвалив постанову, яка вперше визначає чіткий порядок примусової евакуації дітей із небезпечних територій, якщо вони залишаються без супроводу батьків чи законних представників.
Згідно з документом, примусову евакуацію проводитимуть органи опіки та піклування спільно з Національною поліцією. Також постановою офіційно запроваджено поняття "евакуйована дитина" та визначено алгоритм дій після її вивезення із зони небезпеки.
Після прибуття в безпечне місце дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу.
Крім цього, документ визначає порядок її тимчасового влаштування. Насамперед дітей намагатимуться передати родичам або близьким людям. Якщо це неможливо, дитину можуть тимчасово влаштувати до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту.
Постанова також врегульовує порядок дій у випадках, коли після евакуації батьки тривалий час не підтримують зв'язок із дитиною та не виконують своїх батьківських обов'язків.
У Міністерстві соціальної політики зазначили, що ухвалене рішення має забезпечити швидку та скоординовану взаємодію всіх служб під час евакуації дітей із небезпечних територій.
За задумом уряду, новий механізм дозволить своєчасно евакуювати дітей, забезпечити їм необхідний захист, допомогу та перебування у безпечному середовищі.
Нагадаємо, 10 липня у Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію жителів Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського району. Також оголошена евакуація ще з трьох районів Харківської області: Шевченківської та Дергачівської громад, а також з Богодухівського району. З 1 липня оголошена евакуація і з прикордоння Чернігівської області.
Рішення ухвалили через безпекову ситуацію, а евакуйованим обіцяють допомогу з переїздом, розселенням і необхідною гуманітарною підтримкою.