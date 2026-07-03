На Харківщині розширили примусову евакуацію одразу з трьох районів
На Харківщині розширили зону евакуації цивільних одразу з трьох районів через загострення безпекової ситуації біля кордону та лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Чому ухвалили таке рішення
Рішення про розширення евакуації прийняли на засіданні Ради оборони області.
Причина - можливе загострення безпекової ситуації у прикордонних та прифронтових громадах області.
З яких населених пунктів евакуюють людей
Обов'язкова евакуація торкнеться трьох районів Харківщини.
Шевченківська громада. Тут оголосили обов'язкову евакуацію одразу з 41 населеного пункту, серед яких Аркадівка, Богодарівка, Василенкове, Великі Хутори, Гроза, Журавка, Іванівка, Максимівка, Малі Кринки, Мирне, Новий Лиман, Огурцівка, Петропілля, Полтава, Сумське, Троїцьке, Худоярове та селище Шевченкове. Повний перелік включає й інші менші села громади.
Богодухівський район. Евакуація стосується селищ Улянівка та Зарічне, а також сіл Іванівка, Затишне, Воскресенівка, Корбині Івани, Шкарлати, Дев'ятибратове, Зарябинка, Леськівка, Костянтинівка і Сніги.
Дергачівська громада. Тут оголосили не лише обов'язкову евакуацію, а й примусову евакуацію дітей. Це стосується селищ Питомник, Нове, Слатине, а також сіл Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки та Лещенки.
Синєгубов закликав мешканців визначених населених пунктів не нехтувати власною безпекою і виїхати.
Евакуйованих доправлятимуть до транзитних центрів, де вони отримають:
- продуктові та непродовольчі набори;
- юридичну допомогу;
- психологічну підтримку;
- грошову допомогу.
Головне завдання - зберегти життя та здоров'я цивільних мешканців прикордонних територій.
Безпекова ситуація на Харківщині: що відомо
Тим часом ворог щодня атакує Харківщину і посилює наступ - інтенсивність бойових дій у регіоні зростає вже кілька тижнів поспіль. Через це прикордонні громади залишаються під постійною загрозою обстрілів.
Нещодавно, до прикладу, РФ атакувала Богодухів. Унаслідок обстрілу поранено 12 людей.