На Харківщині розширили примусову евакуацію одразу з трьох районів

На Харківщині розширили зону евакуації цивільних одразу з трьох районів через загострення безпекової ситуації біля кордону та лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Чому ухвалили таке рішення

Рішення про розширення евакуації прийняли на засіданні Ради оборони області.

Причина - можливе загострення безпекової ситуації у прикордонних та прифронтових громадах області.

З яких населених пунктів евакуюють людей

Обов'язкова евакуація торкнеться трьох районів Харківщини.

Шевченківська громада. Тут оголосили обов'язкову евакуацію одразу з 41 населеного пункту, серед яких Аркадівка, Богодарівка, Василенкове, Великі Хутори, Гроза, Журавка, Іванівка, Максимівка, Малі Кринки, Мирне, Новий Лиман, Огурцівка, Петропілля, Полтава, Сумське, Троїцьке, Худоярове та селище Шевченкове. Повний перелік включає й інші менші села громади.

Богодухівський район. Евакуація стосується селищ Улянівка та Зарічне, а також сіл Іванівка, Затишне, Воскресенівка, Корбині Івани, Шкарлати, Дев'ятибратове, Зарябинка, Леськівка, Костянтинівка і Сніги.

Дергачівська громада. Тут оголосили не лише обов'язкову евакуацію, а й примусову евакуацію дітей. Це стосується селищ Питомник, Нове, Слатине, а також сіл Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки та Лещенки.

Синєгубов закликав мешканців визначених населених пунктів не нехтувати власною безпекою і виїхати.

Евакуйованих доправлятимуть до транзитних центрів, де вони отримають:

продуктові та непродовольчі набори;

юридичну допомогу;

психологічну підтримку;

грошову допомогу.

Головне завдання - зберегти життя та здоров'я цивільних мешканців прикордонних територій.