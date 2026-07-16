Без сопровождения взрослых: в Украине утвердили правила принудительной эвакуации детей

Главное: Новый механизм спасения: В Украине впервые утвердили официальный порядок принудительной эвакуации детей с территорий активных и возможных боевых действий, если они оказались без сопровождения родителей или законных представителей.

В Украине впервые утвердили официальный порядок принудительной эвакуации детей с территорий активных и возможных боевых действий, если они оказались без сопровождения родителей или законных представителей. Кто осуществляет эвакуацию: Процесс вывоза детей из опасных зон будут координировать органы опеки и попечительства совместно с работниками Национальной полиции.

Процесс вывоза детей из опасных зон будут координировать органы опеки и попечительства совместно с работниками Национальной полиции. Временное место пребывания: После медицинского обследования в безопасном регионе ребенка прежде всего будут пытаться передать родственникам.

После медицинского обследования в безопасном регионе ребенка прежде всего будут пытаться передать родственникам. Если связь с родителями утрачена: Документ подробно регулирует действия государства в случаях, когда родители эвакуированного ребенка длительное время не выходят на связь или не выполняют свои обязанности после его вывоза в безопасное место.

Правительство приняло постановление, которое впервые определяет четкий порядок принудительной эвакуации детей с опасных территорий, если они остаются без сопровождения родителей или законных представителей.

Согласно документу, принудительную эвакуацию будут проводить органы опеки и попечительства совместно с Национальной полицией. Также постановлением официально введено понятие "эвакуированный ребенок" и определен алгоритм действий после его вывоза из зоны опасности.

Что будет происходить после эвакуации

По прибытии в безопасное место ребенок будет проходить медицинское обследование, оценку потребностей и будет получать необходимую помощь.

Кроме этого, документ определяет порядок его временного устройства. В первую очередь детей будут пытаться передать родственникам или близким людям. Если это невозможно, ребенка могут временно устроить в патронатную или приемную семью, детский дом семейного типа или учреждение социальной защиты.

Что будет, если родители не выходят на связь

Постановление также регулирует порядок действий в случаях, когда после эвакуации родители долгое время не поддерживают связь с ребенком и не выполняют своих родительских обязанностей.

В Министерстве социальной политики отметили, что принятое решение должно обеспечить быстрое и скоординированное взаимодействие всех служб при эвакуации детей с опасных территорий.

По замыслу правительства новый механизм позволит своевременно эвакуировать детей, обеспечить им необходимую защиту, помощь и пребывание в безопасной среде.