Без супроводу дорослих: в Україні затвердили правила примусової евакуації дітей

В Україні затвердили механізм евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій без супроводу батьків або законних представників.

Головне: Новий механізм порятунку: В Україні вперше затвердили офіційний порядок примусової евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій, якщо вони опинилися там без супроводу батьків або законних представників.

В Україні вперше затвердили офіційний порядок примусової евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій, якщо вони опинилися там без супроводу батьків або законних представників. Хто здійснює евакуацію: Процес вивезення дітей із небезпечних зон координуватимуть органи опіки та піклування спільно з працівниками Національної поліції.

Процес вивезення дітей із небезпечних зон координуватимуть органи опіки та піклування спільно з працівниками Національної поліції. Тимчасове місце перебування: Після медичного обстеження в безпечному регіоні дитину насамперед намагатимуться передати родичам.

Після медичного обстеження в безпечному регіоні дитину насамперед намагатимуться передати родичам. Якщо зв'язок із батьками втрачено: Документ детально врегульовує дії держави у випадках, коли батьки евакуйованої дитини тривалий час не виходять на зв'язок або не виконують своїх обов'язків після її вивезення в безпечне місце.

Уряд ухвалив постанову, яка вперше визначає чіткий порядок примусової евакуації дітей із небезпечних територій, якщо вони залишаються без супроводу батьків чи законних представників.

Згідно з документом, примусову евакуацію проводитимуть органи опіки та піклування спільно з Національною поліцією. Також постановою офіційно запроваджено поняття "евакуйована дитина" та визначено алгоритм дій після її вивезення із зони небезпеки.

Що відбуватиметься після евакуації

Після прибуття в безпечне місце дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу.

Крім цього, документ визначає порядок її тимчасового влаштування. Насамперед дітей намагатимуться передати родичам або близьким людям. Якщо це неможливо, дитину можуть тимчасово влаштувати до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту.

Що буде, якщо батьки не виходять на зв'язок

Постанова також врегульовує порядок дій у випадках, коли після евакуації батьки тривалий час не підтримують зв'язок із дитиною та не виконують своїх батьківських обов'язків.

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що ухвалене рішення має забезпечити швидку та скоординовану взаємодію всіх служб під час евакуації дітей із небезпечних територій.

За задумом уряду, новий механізм дозволить своєчасно евакуювати дітей, забезпечити їм необхідний захист, допомогу та перебування у безпечному середовищі.